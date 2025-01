Lanazione.it - Firenze, scoperti con 16 chili di hashish: due arrestati

, 2 gennaio 2025 – Due arresti e 16disequestrati: è il bilancio di un'operazione antidroga congiunta condotta nei giorni scorsi adalla Polizia di Stato e dalla Polizia municipale. In manette, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, due fiorentini di 30 e 33 anni. La sera del 30 dicembre, nel corso di un pattugliamento congiunto nella zona del Gignoro, gli agenti hanno notato un giovane, un 33enne residente nell'hinterland fiorentino, a bordo di uno scooter che, con fare sospetto, dopo essere entrato in un palazzo con uno zaino in spalla, ne è uscito dopo qualche minuto, riprendendo la marcia. Il 33enne è stato sottoposto a controllo dalla squadra antidroga del reparto antidegrado della municipale, mentre alcuni agenti della Polizia di Stato sono rimasti appostati intorno all'abitazione dalla quale era uscito il giovane.