Fanpage.it - È morta Ágnes Keleti era l’olimpionica più longeva al mondo: scampò all’Olocausto, vinse 10 medaglie

Leggi su Fanpage.it

si è spenta all'età di 103 anni in ospedale a Budapest dopo un ricovero per insufficienza respiratoria e problemi cardiaci. La "Regina della Ginnastica" ha vinto 10olimpiche per l'Ungheria, conquistando il suo primo titolo nazionale nel '40, a 16 anni. Di origini ebree, nel '44alla repressione nazista grazie a documenti falsi e tornò a gareggiare e a vincere fino al 1957. Era la piùcampionessa olimpica vivente: "Basta non guardarsi mai allo specchio"