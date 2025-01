Lanazione.it - Caos nelle carceri di Spoleto e Terni: agenti feriti

Leggi su Lanazione.it

, tensione e violenze nell’Umbria penitenziaria anche nei giorni di San Silvestro e Capodanno: lo sottolinea, ancora una volta, il Sappe. "A– sottolinea il segretario Fabrizio Bonino –, un detenuto marocchino lavorante ha fatto esplodere una bomboletta messa sopra un fornellino all’ingresso della Sezione Transito: poi ha dato fuoco agli indumenti rendendo inagibili due celle. Due poliziotti sono rimasti intossicati e sono stati in osservazione in ospedale". Poi, altro evento critico a: "Tre detenuti marocchini – prosegue il sindacalista – hanno devastato la Sezione G, rompendo anche le telecamere, preso a calci e pugni il poliziotto di servizio e cercato di entrare in infermeria. Non riuscendoci uno di loro è sceso in sorveglianza generale, ha devastato il piano terra e minacciato un collega mettendogli un pezzo di vetro sotto al collo".