Pianetamilan.it - Calciomercato – Dani Olmo, il Milan ci prova: ecco la situazione

Leggi su Pianetamilan.it

Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il- per la sessione invernale diche inizia ufficialmente oggi - sta osservando, con molta attenzione, l'evolversi dell'intricata vicenda che riguarda, fantasista spagnolo classe 1998, trasferitosi la scorsa estate dal RB Lipsia al Barcellona per 55 milioni di euro. Il 2025, in casa blaugrana, si è infatti aperto con il botto.e Pau Víctor (proveniente, nelestivo 2024, dal Girona), non sono più iscritti negli elenchi della Liga come giocatori del club catalano. Già la scorsa estate il Barça non avrebbe potuto tesserarli, a causa del monte stipendi che eccede i limiti salariali imposti dalla Federcalcio spagnola. Con un escamotage, poi, e sfruttando l'infortunio di Andreas Christensen, il Barcellona aveva iscritto i due giocatori dalla terza giornata di campionato in poi, ma soltanto fino al 31 dicembre 2024, in attesa di reperire nuova liquidità.