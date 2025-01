Scuolalink.it - Bando per Professore di prima fascia in Tecnologie e Sistemi di Lavorazione al Politecnico di Torino

Ildiha indetto una nuova procedura selettiva per il reclutamento di ununiversitario dinel settore delledi. Il, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10 dicembre 2024, offre un’opportunità unica per i ricercatori e gli accademici interessati a contribuire all’eccellenza didattica e scientifica del prestigioso ateneo torinese. Profilo del candidato ideale Il candidato ideale possiede un’abilitazione scientifica nazionale di Inel settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico disciplinare oggetto del. Sono ammessi anche candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998, nonché professori già in servizio presso altri atenei o studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento universitario.