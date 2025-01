Nerdpool.it - 4 momenti di Chicago PD che hanno reso grande lo show nel 2024

Leggi su Nerdpool.it

Le stagioni televisive si estendono a diversi anni. Ilpuò essere un singolo anno sul calendario per noi, ma per i personaggi diPD, l’anno rappresenta due stagioni diverse. Tra la seconda metà della stagione 11 e la prima metà della stagione 12 delsono successe molte cose.Si potrebbe stilare una top 20 disalienti dello spinoff più grintoso di One, ma abbiamo deciso di essere concisi. Abbiamo voluto soffermarci suiche scaldano il cuore, su quelli emotivi e, naturalmente, su quelli le cui ripercussioni si fanno ancora sentire in tutto il franchise.Il ritorno di Alvin Olinsky (stagione 11, episodio 13)È stata una cosa enorme. Il finale dell’undicesima stagione aveva già dovuto affrontare il rapimento e la quasi uccisione di Hank Voight (Jason Beghe), ma il momento più memorabile dell’episodio si è verificato quando un Voight stordito ha avuto una visione del suo vecchio collega, Alvin Olinksy (Elias Koteas).