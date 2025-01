Lucrezia Ines Eva e Nicole | quattro femminucce a mezzanotte Ecco chi sono i primi nati in Italia del 2025

Leggi su Open.online

Pochi minuti, in alcuni casi perfino secondi, e nelavevano già visto la luce nuovi bimbi in. Anzi, bimbe. Già, perché le prime nate dell’anno nuovo – secondo idati che arrivano dalle diverse Regioni – sembrano essere tutte femmine. A Roma, secondo quanto riporta la Regione Lazio, ben tre avrebbero visto la luce addirittura «ae un secondo». Si tratta delle piccoleed Eva.è nata al San Camillo con un cesareo d’urgenza, poiché prematura (34 settimane). È in osservazione in terapia intensiva neonatale, ma in buona salute, e presto potrà tornare a casa insieme alla mamma Silvia Guastella.è venuta al mondo invece al Policlinico Umberto I con parto naturaleda mamma Sabrina Mohamed. Parto spontaneo anche per Eva Bonafede, nata dalla mamma Maria Salzano al Sant’Eugenio.