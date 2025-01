Oasport.it - LIVE Sonego-Norrie 2-5, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: il britannico serve per il set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Doppio break. Non passa il dritto in uscita dal servizio di. Dopo il cambio di campo ilservirà per il set.40-AD Palla del doppio break. Ilguadagna progressivamente campo e chiude con lo smash.40-40 Seconda coraggiosissima di Lorenzo. Parità.30-40 Palla del doppio break. A metà rete il dritto in uscita dal servizio di.30-30 Altroand volley dell’azzurro, che stavolta subisce la risposta vincente di rovescio di.30-15 Prima centrale a segno per Lorenzo.15-15 Risposta di dritto vincente delche disinnesca iland volley dell’avversario.15-0 Servizio vincente dell’azzurro.4-2 Game. Decolla la risposta di rovescio di, che torna velocemente alla battuta.