Nerdpool.it - Il regista di Nosferatu parla degli impressionanti baffi di Orlok

di Robert Eggers è ora nelle sale e, mentre il film si sta rivelando un successo al botteghino, oltre a essere ben accolto da fan e critici, c’è un elemento della rivisitazione del classico del 1922 di cui si èto forse più di ogni altra cosa nel film. Questo elemento, ovviamente, sono idel Conte. Interpretato da Bill Skarsgård nel film, il Conteha un aspetto caratteristico e fuori luogo, come ci si potrebbe aspettare da un vampiro con le unghie lunghe e un aspetto complessivamente inquietante. Eppure, è suidel personaggio che i fan si sono concentrati – e secondo Eggers, isono stati pensati per essere un richiamo al folklore e alla cultura della Transilvania.ndo con Variety, Eggers ha spiegato che il design disi è deliberatamente rifatto al folklore per “creare un vampiro più spaventoso di quelli che abbiamo avuto da tempo” e che, in parte, ha anche preso in considerazione la cultura della regione d’origine di– e isono una parte significativa di questo aspetto.