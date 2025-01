Inter-news.it - De Roon: «Inter una delle più forti d’Europa! Giocheremo per i tifosi»

Dedopo la conferenza stampa in un’vista realizzata da Radio TV Serie A ha parlato della sfida di Supercoppa Italiana in programma domani contro l’. TOP CLUB – Marten Deha presentato così-Atalanta, unadue semifinali di Supercoppa Italiana: «Bello essere qui. La Supercoppa è cambiata e ci siamo meritati di esserci con la finale di Coppa Italia. Vogliamo vincere un altro trofeo, bello essere tra le 4 squadre piùdell’anno scorso.da lontano? Peccato non possano essere qua, ma ci sono sempre stati vicini. Li portiamo con noi, speriamo di fare anche per loro una bella vittoria. L’? Affrontiamo unasquadre più, facciamo sempre fatica con loro, dobbiamo dare il massimo, dobbiamo rispettare la loro forza e prepararci al meglio.