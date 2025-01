Inter-news.it - Calciomercato Serie A, tutte le date di gennaio: novità per l’Inter nel 2025

Domani vede l’apertura delinA per il mese di: ecco il programma con leanche di chiusura. Perc’è la possibilità di tesserare nuovi giocatori, non l’unica finestra vista poi quella aggiuntiva per il Mondiale per club.VIA AL MERCATO – Domani il via ufficiale della sessione invernale diper laA 2024-. Le trattative saranno possibili dal 2fino alle ore 24 di lunedì 3 febbraio, quindi un mese intero. Poi, come di consueto, sarà possibile tesserare solo calciatori ancora svincolati, fino al 31 marzo. Mentre chi volesse cedere altri giocatori all’estero potrebbe farlo dove il mercato è ancora aperto. Ma non sarà l’ultima possibilità durante la stagione in corso, perché Inter e Juventus potranno allungare le proprie partite oltre il 30 giugno e questo ha portato la FIGC a definire una terza finestra.