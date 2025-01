Zonawrestling.net - AEW: Regalo di inizio anno per i fan, torna Elton John come sigla di Collision

L’annuncio di Tony KhanTony Khan ha annunciato mercoledì che “Saturday Night’s Alright For Fighting” ditornerà ad essere lad’apertura di AEW. Il brano aveva accompagnato lo show dal suo debutto nel giugno 2023 fino a luglio 2024.Il tweet del presidente della AEW“A partire da questo sabato 4/1andrà in onda in simultanea su TNTdrama e StreamOnMax! Il nostro episodio natalizio di AEWha registrato il maggior numero di spettatori negli ultimi 18 mesi! Saturday Night’s Alright For Fighting diper il 2025!”Starting this Sat 1/4simulcasts Saturdays on @TNTdrama + @StreamOnMax!Our Christmas #AEWepisode was our most viewers in a year and a half!Saturday Night’s Alright For Fighting is back for 2025!See you for #AEWDynamiteTBS + MAX debutTONIGHT!— Tony Khan (@TonyKhan) January 1, 2025 Il cambio dinel 2024Da luglio 2024, lo show aveva utilizzato “Red Light Is On (Let’s Go)” di Omega Sparx e Mikey Ruckus, compositori i molti temi della AEW.