Scuola media San Carlo Nuovo edificio futuristico per ospitare i laboratori

LaSanpotrà contare su nuovidi informatica, scienze e arte, in unvolume in vetro, su tre livelli, per complessivi 200 metri quadrati in più. Ilcorpo con linee contemporanee sarà realizzato sul lato di viale Muratori e dialogherà con l’novecentesco. La Giunta comunale di Modena, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni, nei giorni scorsi ha infatti approvato il progetto esecutivo per l’intervento di ampliamento del complesso scolastico che ospita la secondaria di primo grado San, con accesso da viale Muratori, e la primaria Pascoli, con accesso da via Barbieri. Il progetto, del valore di 1 milione 350 mila euro, risponde, inoltre, alla necessità di ottenere unCertificato di Prevenzione Incendi e includerà, quindi, le opere edili e impiantistiche necessarie nell’intero plesso.