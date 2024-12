Lanazione.it - Grande attesa per la Festa di San Silvestro ad Anghiari

Arezzo, 30 dicembre 2024 – Tutto pronto adper ladi Sansotto la Galleria G. Magi, un evento atteso e imperdibile che vivrà domani sera la seconda edizione, all’insegna della musica e del divertimento, per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno. Il programma si aprirà alle ore 23:00 con la musica live esplosiva di OFFICINA TREMENDI e proseguirà con il coinvolgente Dj Set di MEA MUSIC. Spazio ampio, al riparo dalle intemperie, ad INGRESSO GRATUITO, con la possibilità di ballare tutta la notte e di brindare grazie al Cocktail Bar di White Spirit Exclusive e alle bollicine firmate Tim-ES Timoteo Boncompagni Experience & Services. Unada vivere con gioia e serenità e da condividere con amiche e amici, in modo responsabile. Proprio per questo il Comitato Organizzatore ha previsto il SERVIZIO NAVETTA che grazie a un comodissimo “bus shuttle” collegheràa Sansepolcro permettendo e agevolando il flusso in entrambe le direzioni e quindi per entrambi gli eventi in programma nei rispettivi centri storici.