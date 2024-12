Laspunta.it - Consorzio Valle del Liri: Agricoltori sul piede di guerra contro l’aumento dei ruoli irrigui.

“La protesta del 23 dicembre non è stata una manifestazione difondai. Siamo imprenditori agricoli abituati a lavorare, a produrre, a rispettare le leggi, a pagare le tasse.” Lo affermano i responsabili del Comitato spontaneo 23 dicembre a margine della protestale tariffe deldi Bonifica delladel.Uno dei cartelli esposti“Abbiamo voluto denunciare lo stato di disagio economico delle aziende costrette a sostenere la maggiore, imprevista, spesa dicosì gravemente maggiorati, peraltro a stagione produttiva conclusa e quando, per fare un esempio, le transazioni di compravendita del foraggio erano state calcolate su un parametro di spesa irrigua di 300 euro/ha – non 450 euro/ha.” Aggiungono dal Comitato 23 dicembre“Abbiamo partecipato al tavolo del 27 dicembre convinti che le nostre ragioni avrebbero favorito soluzioni che, però, non sono arrivate.