Isaechia.it - Alba Parietti dopo essere stata investita a Courmayeur: “Poteva andarmi molto peggio!”, ecco come sta ora

Poche ore fa il portale Dagospia ha diffuso la notizia di un incidente stradale che ha coinvolto la nota conduttrice.“Laè finita al Pronto Soccorso, asulle piste da sci da un ragazzino che poi è scappato. Sono in corso le ricerche dell’investitore delle nevi“, si legge sul sito di Roberto D’Agostino (QUI il comunicato).La notizia dell’incidente ha immediatamente fatto il giro del web e molti sostenitori e fan della conduttrice hanno aspettato per ore chedesse informazioni sul suo stato di salute., dunque, che la conduttrice ha scelto di pubblicare un post sulla piattaforma Facebook nel quale ha elogiato la sanità pubblica del nostro Paese. “Oggi ho avuto necessariamente modo di riflettere su quanto sia preziosa la sanità pubblica italiana, spesso criticata, ma che nella realtà si rivela un pilastro fondamentale del nostro Paese“, ha esordito, che ha aggiunto:Ieri, durante una giornata sugli sci, sonoda un minorenne che procedeva a grande velocità, in un momento in cui le piste erano quasi vuote.