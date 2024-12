Ilgiorno.it - Vigevano risorge dopo sette sconfitte consecutive. Fine anno amaro per Orzinuovi e Urania, bene la JuVi

Myles Mack fa l’americano e a Cento la Elachempassa (64-79) chiudendo a quota 7 la striscia di. Senza Stefanini, la cui assenza si annuncia piuttosto lunga, i ducali offrono una prestazione collettiva di alto livello - Mack (26 punti) e Galassi (18), con Leardini e Rossi strepitosi in difesa - e vincono con merito assoluto. Positivo nelle file ducali l’esordio di Tommaso Raspino. "Abbiamo giocato la partita che avevamo pensato – commenta coach Lorenzo Pansa – disputando una gara di straordinaria sostanza in difesa. Tutti hfornito un apporto importantissimo e questa vittoria ha un valore enorme". La partita resta sempre nelle mani ducali che dimostrando di volere a tutti i costi superare il momento difficile. A differenza delle ultima gare, nelle quali la partenza era stata sempre positiva salvo poi vedere presto la spia della benzina e cedere nel finale agli avversari, questa volta la squadra di coach Lorenzo Pansa è riuscita ad esprimersi con continuità e a mettere in campo maggiore intensità degli emiliani, reggendo alla loro spallata nel terzo quarto e mantenendo un distacco di sicurezza nel corso di tutta la gara.