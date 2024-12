Ilrestodelcarlino.it - Vecchione in piazza a Bologna, tutto pronto per Capodanno: le foto

, 30 dicembre 2024 – Una mattinata di allestimenti e finalmente ‘Mercurio, la fenice’ ha preso forma, in tutti i suoi sei metri d’altezza, inMaggiore. È ild’artista che brucerà a mezzanotte di domani per salutare l’anno che sta passando. MONTAGGIOINMAGGIORE Nel 2024, come per ogni anno bisestile, si tratta di un personaggio con fattezze femminili, affidato alla mano dell’illustratrice Fumettibrutti, nome d’arte di Yole Signorelli. MONTAGGIOINMAGGIORE La fenice disegnata da Fumettibrutti vuole significare una figura mitologica a difesa delle diversità. Creatura leggendaria ed unica, ‘Mercurio, la fenice’ rinasce dalle proprie ceneri e proprio per questo motivo, simboleggia la capacità di far fronte in maniera positiva alle avversità, coltivando le risorse che si trovano dentro ciascuno e ciascuna di noi.