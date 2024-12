Oasport.it - Tour de Ski: Tre Cime per un ultimo dell’anno già decisivo a Dobbiaco. Pellegrino prova a tenere Klaebo e i norvegesi

Dopo il giorno di riposo che segue l’accoppiata sprint-15 km, alde Ski si è già pronti a riprendere la marcia che porterà al Cermis. Una marcia che passa quasi immancabilmente da una delle zone più iconiche die dintorni, la Vista Treche in quest’occasione farà da grande cornice all’evento a tappe.Vi si disputa la 20 km a tecnica libera con partenza a intervalli, che potrebbe già cominciare a creare i primi distacchi seri e a far capire chi potrà vincere quest’edizione delde Ski. Per adesso tutte le fiches sono puntate su Johannes Hoesflot, perché il fuoriclasse norvegese è stato senza rivali nella sprint e anche nella 15 km mass start non ha lasciato scampo ai suoi rivali. Una chiave fondamentale, parlando con i connazionali di VG, l’ha individuata lui stesso: essere arrivato all’evento in salute, cosa che ha per lui fatto tutta la differenza del mondo.