Stellantis ha ceduto Comau al fondo americano One Equity Partners

ha completato la cessione di, azienda specializzata nei processi di automazione, machine industriali, servizi di produzione e robot con sede a Grugliasco (Torino), alOne. Grazie a questa operazione,(che rimarrà azionista di minoranza) «avrà la possibilità di concentrarsi sulle sue attività principali in Europa», ha fatto sapere il gruppo automobilistico.John Elkann (Getty Images).Elkann: «Voglio esprimere la mia gratitudine ai dipendenti di» «Voglio esprimere la mia gratitudine ai dipendenti diper aver fornito prodotti e servizi innovativi a tutti i suoi clienti», ha commentato il presidente di, John Elkann. «Sono fiducioso che, attraverso la sua nuova proprietà,possegga la giusta leadership, la strategia e la disciplina operativa necessaria per creare valore sostenibile e a lungo termine per tutti i suoi stakeholder, in Italia e nel mondo».