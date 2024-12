Oasport.it - Salto con gli sci, Annika Sieff unica azzurra qualificata per il primo atto del Two Nights Tour a Garmisch

Va in archivio con un bilancio negativo in chiavela qualificazione per la gara di-Partenkirchen,del Twovalevole anche come quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 dicon gli sci.è stata l’italiana a superare il taglio, garantendosi così l’accesso alla zona punti in base al format previsto eccezionalmente per questa competizione.In occasione del Two(versione embrionale dellanée al femminile, con in programma solamente i due eventi tedeschi), giunto alla seconda edizione, viene utilizzato infatti il KO System ma a differenza dellanée dei 4 Trampolini maschile vengono ammesse 30 atlete alla gara. Domani andranno in scena dunque 15 scontri diretti nella prima serie e, oltre alle vincenti dei vari testa a testa, passeranno alla seconda serie anche le 5 migliori perdenti.