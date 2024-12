Pianetamilan.it - Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, via Fonseca. Ecco Conceicao

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'esonero di Paulodall'incarico di allenatore del. Tensioni con la squadra e il club alla base della scelta dei rossoneri. Al suo posto arriva un altro portoghese, Sérgio Conceição: in giornata ao, sarà già in panchina nella 'Final Four' della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita). Si parla, poi, del 2-2 dell'Allianz Stadium tra la Juventus di Thiago Motta e la Fiorentina di Raffaele Palladino. Non basta, ai bianconeri, la doppietta di Khéphren Thuram per avere la meglio sui viola, a segno con l'ex Moise Kean e con Riccardo Sottil nel finale. Altro pareggio - undicesimo stagionale in diciotto partite - per la 'Vecchia Signora' in campionato. Lo Scudetto, quindi, sembra essere un affare per tre: Atalanta e Napoli, in testa a quota 41 punti e Inter, a quota 40, ma con una partita da recuperare.