Ilfattoquotidiano.it - Paura per Michelle Hunziker, la figlia Sole ha un incidente in montagna e si rompe un dente. La corsa in elicottero dal dentista, poi il sollievo: “Ci ha salvati”

Ore di apprensione perdurante le sue vacanze sulla neve. La conduttrice, infatti, ha scelto di trascorrere l’ultimo weekend dell’anno sulle Dolomiti, insieme alla famiglia, ma sua, nata dall’amore con Tomaso Trussardi, ha avuto un piccoloe si è rotta un incisivo. Sono seguite, presumibilmente, ore di tensione e preoccupazione per le condizioni della. E la stessasi è immediatamente attivata per risolvere il problema, contattando il suo, cui studio si trova a Chiasso, in Svizzera.Per spostarsi tra le Dolomiti, però,ha scelto di non partire in automobile, con cui, probabilmente, avrebbe potuto incontrare traffico e impiegare diverse ore prima di raggiungere la sua destinazione. Ma la conduttrice ha preferito viaggiare in, per dimezzare così i tempi ed intervenire immediatamente sulle conseguenze che l’ha avuto sulla dentatura della piccola