Ilgiorno.it - Oscar, il tassista rapinato la vigilia di Natale. “Mi ha puntato qualcosa al collo. Ho avuto paura per la cliente”

Milano – “Mi hadi appuntito alla parte sinistra dele mi ha detto di dargli tutto quello che avevo”. Ore 2.08 del 24 dicembre, siamo in Ceva, strada senza uscita della Bovisasca, periferia nord di Milano.di 75 anni, romano di nascita e meneghino di adozione dal 1973, ha appena concluso una corsa partita da Porta Romana: lì ha fatto salire in macchina una ragazza, appena arrivata in aereo da Stoccolma per trascorrere ilin famiglia. La dashcam della sua Toyota immortala la scena. Un blitz violento, che riaccende ancora una volta i riflettori su una categoria da sempre a rischio, specie di notte. Alle 2.06, la telecamera interna riprende il dialogo trae la passeggera: per due volte il pagamento della corsa con la carta di credito non va a buon fine, il pos rimanda la scritta “transazione fallita”.