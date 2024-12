Mistermovie.it - Mister Movie | Apple TV+ inaugura il 2025 con un weekend di streaming gratuito per tutti

invitaa iniziare il nuovo anno esplorando i contenuti originali diTV+. Da sabato 4 gennaio a domenica 5 gennaio, sarà possibile accedere gratuitamente all’intero catalogo di film e serie TV della piattaforma, semplicemente utilizzando un ID.Come accedere aldiTV+Per approfittare dell’offerta, non è necessario essere abbonati: basta accedere con il proprio IDsu qualsiasi dispositivo compatibile conTV+. La promozione è valida a livello globale e rappresenta un’opportunità unica per scoprire il vasto catalogo della piattaforma, disponibile senza costi per tre giorni consecutivi.Un’occasione per scoprire le produzioniTV+TV+ offre una varietà di contenuti pluripremiati e di grande successo. Tra le serie disponibili,consiglia titoli come:• “Ted Lasso”, vincitrice di numerosi Emmy• “The Morning Show”, con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon• “Severance”, che tornerà con la seconda stagione il 17 gennaio• “Silo”, “Shrinking”, “Bad Sisters”, e tanti altri.