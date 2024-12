Ilrestodelcarlino.it - L’omaggio agli alpinisti morti sul Gran Sasso: migliaia di luci per Luca e Cristian

Santarcangelo (Rimini), 30 dicembre 2024 – Centinaia,diaccese per. Sulle finestre. Sui balconi. E nelle vetrine di negozi e locali. Fervono a Santarcangelo i preparativi per la festa di Capodanno, ma oggi per alcuni minuti la città si è fermata per commemorarePerazzini eGualdi, gli amicisul. Dopo la fiaccolata di sabato scorso a San Vito, oggi c’è stato un nuovo momento di raccoglimento, Una luce per, organizzato dal Comune insieme ai commercianti e alla Pro Loco. Centinaia di persone si sono radunate lungo la scalinata di via Saffi, dove sono state accese ai lati due file di candele. Tra loro tanti amici e colleghi di(il più giovane delle vittime, con i suoi 42 anni) e(48), che hanno tentato di consolare le famiglie delle vittime.