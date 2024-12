Ilnapolista.it - La Juventus non è una grande squadra. Thiago Motta, basta risposte vaghe. Firmato Tuttosport

Lae la pareggite.titola: “Ma che Juve è?”si conferma il quotidiano intellettualmente più onesto sulladel nuovo corso.All’indomani del 2-2 con la Fiorentina scrive il direttore Guido Vaciago:No, la partita più importante non è la prossima., ci scuserà se dissentiamo e ragioniamo invece sulle prime ventiquattro fin quei giocate. Perché non ci stiamo capendo molto e la sgusciantezza di certe suelascia intatti molti dubbi, inevase alcune domande, ma soprattutto fa crescere una preoccupante convinzione: questanon è una. All’undicesimo pareggio in diciotto partite, la patente date la sospendono e non per una novità del nuovo codice della strada, ma per la stupidità di alcuni degli undici pari e per il fatto che almeno sette erano del tutto evitabili e unane avrebbe trasformati almeno cinque in vittorie.