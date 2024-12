Sport.quotidiano.net - “Il David più amato di Firenze”. Dalla Puskas al tiro di Vlahovic, il monumentale De Gea

, 30 dicembre 2024 – "Orgoglioso di avere questa maglia sulla schiena". La domenica diDe Gea si conclude così. Con un post sui suoi seguitissimi social. A corredo una serie di immagini della partita contro la Juventus, una foto di squadra e un abbraccio con Sottil. La copertina se l'è presa stavolta il numero 7. Gol decisivo. Bello. Come importante è stato quello di Kean. Ma allo 'Stadium' ha brillato di nuovo la stella di De Gea. Non una novità, certo, ma ancora non abbiamo imparato del tutto a rimanere impassibili davanti a certe parate. Sui social qualcuno lo ha ritratto intento a tirare su un muro con mattoni e cemento davanti alla porta. Ieri sera Thuram lo ha infilato due volte, ma non poteva davvero farci niente. Piuttosto se lo sarà sognato, alla ricerca ancora del primo gol contro la Fiorentina.