Tvplay.it - Affare fatto Napoli, occhio al colpaccio di Manna: il pupillo di Conte sta arrivando

Leggi su Tvplay.it

Ildi Antonioprocede spedito verso i suoi obiettivi di mercato: le ultimissime non mentono, ildel mister sta.Ilè riuscito a mettere a segno una nuova vittoria, nonostante una partita fatta di sofferenza contro il Venezia al Diego Armando Maradona. I tre punti sono così stati messi in cassaforte e sono stati ottenuti dagli azzurri grazie al gol di Giacomo Raspadori. Proprio uno dei profili più chicchierati sul mercato.poi a cosa sta succedendo in questo senso nelle ultime ore.aldi: ildista(LaPresse) – Tvplay.itIlsta continuando a passo spedito con il proprio percorso in campionato dove, grazie alla vittoria messa a segno contro il Venezia alla 18^ giornata, ha ottenuto altri tre punti e agganciato in vetta l’Atalanta a quota 41.