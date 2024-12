Tvplay.it - Addio Roma, l’attaccante resta in Serie A: le ultime

Leggi su Tvplay.it

L’potrebbe concretizzarsi nel corso della prossima finestra di calciomercato: arrivano lesul futuro deldella. In casasi guarda al futuro, e la programmazione sarà determinante per capire cosa vorrà fare da grande la squadra giallorossa. L’arrivo di Claudio Ranieri ha acceso un lumicino di speranza all’interno dell’ambiente, anche se i risultati non sono ancora incisivi e la svolta non sembra essere arrivata.Al tempo stesso, lo stesso Ranieri è ben consapevole che il futuro dellapassa proprio dalle sue mani e non vuole lasciare niente al caso. Il suo legame con la città e con la squadra è fortissimo, ed anche per questo i Friedkin hanno deciso di affidarsi a lui dopo le debacle di De Rossi prima e Juric poi.La società, però, dovrà lavorare per permettere all’allenatore di poter proseguire con una squadra in grado di raggiungere gli obiettivi.