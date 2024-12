Biccy.it - Thanos di Squid Game, l’attore era finito in carcere: “Ecco perché”

Hwang Dong-hyuk, regista di, ha dela seconda stagione della serie come un grande ritorno per la star del k-pop T.O.P., al secolo Choi Seung-hyun, che nella serie interpreta. Il rapper era stato allontanato dal mondo dell’intrattenimento nel 2017 dopo essere stato sorpreso a fumare della marijuana e per questo condannato a 10 mesi di. In Corea del Sud sono severissimi, anche per le droghe leggere.A rifar lavorare T.O.P. è stato proprio il regista diche lo ha voluto per interpretare un personaggio non lontanissimo dal. Anche(giocatore 230), proprio come T.O.P. è un rapper e proprio come l’originale fa uso di droghe.nella vita reale si è fumato uno spinello, il personaggio difa uso costante di eroina, ma a quanto pare per loro è la stessa gravità.