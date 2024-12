Ilrestodelcarlino.it - "Spopolamento in città da combattere"

I giovani ascolani non stanno in silenzio, ma anzi, si espongono, soprattutto in politica. Il consiglio comunale da poco rinnovato può vantare di volti freschi intenzionati a far rispettare una parte di cittadini solitamente ignorati, i più piccoli. Tra i nuovi nomi, c’è Andrea Dominici, consigliere dell’opposizione. Dominici, il 2024 sta finendo, com’è stato vivere ad Ascoli quest’anno? "Vivo ad Ascoli da sempre e ho scelto di restarci. Il 2024 è stato per me un nuovo inizio con un impegno attivo che mi ha visto per la prima volta partecipare alle elezioni comunali e riuscire ed avere l’onore di essere eletto nella massima istituzione democratica della nostra. Quindi allo stesso tempo ho scelto di restare ma nel 2024 ho iniziato un nuovo percorso che spero migliori me stesso e la nostra".