Pronosticipremium.com - Roma in trasferta, a San Siro rischio 5° ko di fila: occhio al record di Spalletti

Si avvicina un gennaio di fuoco per la. Il derby della capitale stapperà il nuovo anno, seguito da altre gare importanti in campionato, dalle ultime due del girone di Europa League, e da un calciomercato che sta già tessendo i suoi fili, con la ressa per Ratiu a tenere banco. Prima però urge chiudere il 2024 come si deve, per salutare un anno decisamente duro dall’inizio fino alla fine. Giallorossi di scena a Sancontro un Milan ricco di assenze ma difficile da battere in casa, con la squadra di Ranieri che, di contro, fa molta fatica lontano dall’Olimpico.Il bottino pieno inmanca dal 25 aprile scorso, quando un colpo di testa di Cristante a tempo scaduto regalava l’1-2 finale sul campo dell’Udinese. Trattasi di 8 mesi fa, un eternità che pesa sulla classifica e sulla testa dei giocatori.