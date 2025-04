LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA tra poco il via della gara Leclerc tenta il colpaccio McLaren favorita

DIRETTA LIVELA GRIGLIA DI PARTENZALA DIRETTA LIVE della gara DI MOTOGP DALLE 19.0016.56 Norris è atteso a una reazione dopo la Q3 disastrosa di ieri e un sesto posto che potrebbe compromettere la sua gara.16.54 I piloti si preparano per il giro di ricognizione. Vedremo come l’evoluzione della pista andrà a incidere sulle prime tornate di questo GP.16.52 Una gara che si presta a diverse chiavi di lettura, anche in relazione ai set nuovi che le squadre si sono lasciate.16.50 Piastri molto concentrato, rivolge il suo sguardo alla prima curva, nella consapevolezza di avere una vettura molto veloce. L’obiettivo per l’australiano sarà ritrovarsi in aria pulita.16.48 Si prospetta una gara a due soste, ma vedremo chi penserà di allungare o meno il primo stint.16. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: tra poco il via della gara! Leclerc tenta il colpaccio, McLaren favorita Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZALADI MOTOGP DALLE 19.0016.56 Norris è atteso a una reazione dopo la Q3 disastrosa di ieri e un sesto posto che potrebbe compromettere la sua.16.54 I piloti si preparano per il giro di ricognizione. Vedremo come l’evoluzionepista andrà a incidere sulle prime tornate di questo GP.16.52 Unache si presta a diverse chiavi di lettura, anche in relazione ai set nuovi che le squadre si sono lasciate.16.50 Piastri molto concentrato, rivolge il suo sguardo alla prima curva, nella consapevolezza di avere una vettura molto veloce. L’obiettivo per l’australiano sarà ritrovarsi in aria pulita.16.48 Si prospetta unaa due soste, ma vedremo chi penserà di allungare o meno il primo stint.16.

