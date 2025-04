Pari e noia il Parma imbriglia la Fiorentina 0 0 anche tra Verona e Genoa

anche: ecco cosa è successoSenza troppi sussulti lasciando un carico di non detto e di inespresso importante. La Fiorentina non riesce ad approfittare del passo falso del Bologna sul campo dell'Atalanta e, con ancora nelle gambe e nella testa le fatiche di Conference League, non riesce a sfondare il muro del Parma che, quando ha potuto, si è spinta in avanti creando non pochi grattacapi alla porta di De Gea, chiamato ad almeno un paio di interventi importanti. Lo 0-0 del 'Franchi' è stato di fatto 'imitato' anche al Bentegodi, dove Verona e Genoa hanno dato vita ad una prestazione piuttosto scialba e con pochi guizzi da una parte e dall'altra.Pari e noia, il Parma imbriglia la Fiorentina: 0-0 anche tra Verona e Genoa (LaPresse) – Calciomercato.

msn.com comunica: Duda, lampo nella noia e il Verona sbanca Udine. Per Monza e Parma un pari che serve a poco - Un vero e proprio lampo nella noia: con una spettacolare punizione ... Quello che non riescono ad ottenere né il Monza né il Parma, che all'U-Power Stadium non vanno oltre un 1-1 che cambia ...

Nota di informazione.it: Duda, lampo nella noia e il Verona sbanca Udine. Per Monza e Parma un pari che serve a poco - All'U-Power Stadium il Monza ha pareggiato 1-1 contro il Parma: passati in vantaggio all'ora di gioco con gol di Izzo sugli sviluppi di un corner, i brianzoli si sono fatti riprendere all'84esimo ...