Catfight tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù a Domenica In

Valeria Marini e sua mamma, Gianna Orrù, non hanno mai nascosto un amore reciproco che va al di là del naturale rapporto madre-figlia. Fino a questo pomeriggio, quando Gianna Orrù, ospite di Domenica In, ha manifestato un risentimento nei confronti della figlia Valeria che ha lasciato attoniti i telespettatori. I primi sentori sono arrivati alla visione di un filmato sul rapporto con la figlia che l’ospite ha commento con un ‘. Ho una rabbia in corpo.’ senza fornire ulteriori spiegazioni. A far da scintilla, una sorpresa non gradita, organizzata da Mara Venier, che ha fatto entrare in studio davanti ad un’ignara Orrù, Valeria Marini. Davidemaggio.it - Catfight tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù a Domenica In Leggi su Davidemaggio.it Il pubblico è abituato a vederle sempre l’una accanto all’altra in un sodalizio che i telespettatori hanno imparato ad apprezzare nel corso degli anni:e sua mamma,, non hanno mai nascosto un amore reciproco che va al di là del naturale rapporto-figlia. Fino a questo pomeriggio, quando, ospite diIn, ha manifestato un risentimento nei confronti della figliache ha lasciato attoniti i telespettatori. I primi sentori sono arrivati alla visione di un filmato sul rapporto con la figlia che l’ospite ha commento con un ‘. Ho una rabbia in corpo.’ senza fornire ulteriori spiegazioni. A far da scintilla, una sorpresa non gradita, organizzata da Mara Venier, che ha fatto entrare in studio davanti ad un’ignara

Potrebbe interessarti anche:

"Ne vedremo delle belle" crolla negli ascolti : lo sfogo di Adriana Volpe - la chat abbandonata da Valeria Marini

Valeria Marini furiosa con Angela Melillo : “Sei una vipera”. Cosa succede

Angela Melillo a Ne Vedremo delle belle : “Che se ne dica di Valeria Marini - per me è una che sa stare in scena”

Ne parlano su altre fonti Catfight tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù a Domenica In.

Riporta notizie.it: Il dramma familiare di Valeria Marini e Gianna Orrù a Domenica In - Durante la puntata di Domenica In di questo pomeriggio, condotta da Mara Venier, si è assistito a un episodio di forte tensione familiare che ha coinvolto Gianna Orrù, madre della celebre showgirl Val ...

Come scrive affaritaliani.it: Valeria Marini, il litigio con la madre finisce in pubblica piazza a Domenica In: "Mamma sbloccami sul telefono" - Gelo tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù. Il rapporto tra la showgirl e la mamma finisce sotto i riflettori a Domenica In. Mara Venier accoglie la signora Gianna come ospite per un'intervista. " ...

Riporta msn.com: Gianna Orrù, madre di Valeria Marini. La frecciatina alla figlia: «Mi scriveva le letterine da piccola. Devo stracciarle tutte» - Gianna Orrù è stata ospite nella puntata di oggi, domenica 13 aprile, da Mara Venier a Domenica In. La conduttrice aveva già intervistato Valeria Marini che non parla da ...