Risultati Serie A Fiorentina fermata a sorpresa dal Parma pareggio anche tra Verona e Genoa Come sono andate le gare

Risultati Serie A: ecco Come sono andate le gare delle 15.00 della 32ª giornata. 0-0 tra Fiorentina Parma e Verona GenoaSi sono concluse le due sfide in programma questo pomeriggio, domenica 13 aprile, alle 15.00 tra Fiorentina Parma e Verona Genoa. Medesimo punteggio per entrambe, con i due incontri che sono terminati senza reti, sullo 0-0.Sorprende il risultato della Viola, invischiata insieme alla Juve nella corsa Champions League: la squadra di Palladino è stata fermata al Franchi dal Parma e ha perso un po’ di terreno in ottica quarto posto.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Risultati Serie A: Fiorentina fermata a sorpresa dal Parma, pareggio anche tra Verona e Genoa. Come sono andate le gare Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24A: eccoledelle 15.00 della 32ª giornata. 0-0 traSiconcluse le due sfide in programma questo pomeriggio, domenica 13 aprile, alle 15.00 tra. Medesimo punteggio per entrambe, con i due incontri cheterminati senza reti, sullo 0-0.Sorprende il risultato della Viola, invischiata insieme alla Juve nella corsa Champions League: la squadra di Palladino è stataal Franchi dale ha perso un po’ di terreno in ottica quarto posto.Leggi su Juventusnews24.com

