LIVE Scozia Italia 7 10 Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA termina la prima frazione

DIRETTA LIVE16:50 Ottima prima frazione delle Italiane, che hanno risposto alla meta iniziale delle avversarie meritando il vantaggio. Peccato per le due mancate trasformazioni che avrebbero ampliato il gap, ma è tutta un’altra Italia quella ammirata nel primo tempo. A tra poco per la ripresa!FINE PRIMO TEMPO41?- Palla recuperata dalle azzurre! Finisce il primo tempo.40?- Padrone di casa che invece vanno in rimessa laterale puntando al bottino pieno.40?- Non rotola via Seye. Calcio piazzato per la Scozia da posizione interessante per centrare i pali.39?- Continuano a pasticciare le scozzesi. Italia che può rifiatare rifugiandosi in touch.38?- Azzurre che purtroppo riconsegnano palla alle avversarie. Chiudiamo dunque in difesa.38?- Splendida difesa di Ostuni Minuzzi, che riconquista l’ovale. Oasport.it - LIVE Scozia-Italia 7-10, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: termina la prima frazione Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:50 Ottimadellene, che hanno risposto alla meta iniziale delle avversarie meritando il vantaggio. Peccato per le due mancate trasformazioni che avrebbero ampliato il gap, ma è tutta un’altraquella ammirata nel primo tempo. A tra poco per la ripresa!FINE PRIMO TEMPO41?- Palla recuperata dalle azzurre! Finisce il primo tempo.40?- Padrone di casa che invece vanno in rimessa laterale puntando al bottino pieno.40?- Non rotola via Seye. Calcio piazzato per lada posizione interessante per centrare i pali.39?- Continuano a pasticciare le scozzesi.che può rifiatare rifugiandosi in touch.38?- Azzurre che purtroppo riconsegnano palla alle avversarie. Chiudiamo dunque in difesa.38?- Splendida difesa di Ostuni Minuzzi, che riconquista l’ovale.

