Formula E Miami weekend amaro per Maserati MSG Racing fuori dai punti dopo un inizio promettente

Formula E di Miami, il team Maserati MSG Racing mirava a tornare sul podio confermando il risultato prestigioso ottenuto a Jeddah. Le premesse erano favorevoli per il weekend di gare, alla luce delle ottime prestazioni fatte segnare da Stoffel Vandoorne in. Modenatoday.it - Formula E Miami: weekend amaro per Maserati MSG Racing, fuori dai punti dopo un inizio promettente Leggi su Modenatoday.it Nell’appuntamento sul circuito diE di, il teamMSGmirava a tornare sul podio confermando il risultato prestigioso ottenuto a Jeddah. Le premesse erano favorevoli per ildi gare, alla luce delle ottime prestazioni fatte segnare da Stoffel Vandoorne in.

