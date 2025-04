Cos è la nuova Falesia selvaggia inaugurata sul Alto Lago

nuova "Falesia selvaggia" sull'Alto Lago. E' stata infatti inaugurata ufficialmente a Colico la nuova Falesia selvaggia, un’area dedicata all’arrampicata sportiva, situata lungo il Sentiero Valtellina, a pochi passi dalla spiaggia Ontano. Uno spazio prezioso dedicato a sport e natura. Leccotoday.it - Cos'è la nuova "Falesia selvaggia" inaugurata sull'Alto Lago Leggi su Leccotoday.it Una. E' stata infattiufficialmente a Colico la, un’area dedicata all’arrampicata sportiva, situata lungo il Sentiero Valtellina, a pochi passi dalla spiaggia Ontano. Uno spazio prezioso dedicato a sport e natura.

Riporta msn.com: A Colico nasce Falesia Selvaggia: una palestra di roccia per l'arrampicata sportiva vista lago - Attrezzata dal Cai, propone 9 vie di salita di varie difficoltà, illustrate in una bacheca con tutte le info per fruirne al meglio e in sicurezza ...

Secondo lecconotizie.com: Delfino Formenti apre una nuova falesia, continua la sua lunga storia da “chiodatore” - Ma cosa c’è dietro alla chiodatura ... No chiodatore, no arrampicata sportiva in falesia Partendo proprio dalla recente apertura della nuova falesia “Il Branchiosauro” sulla sponda ...