Lo Sceneggiatore Alex Garland torna per la Trilogia "28 Anni Dopo": è tempo di ripartire dal virus Rage

di silenzio, il franchise inaugurato da 28 Giornisi prepara are con un nuovo capitolo: “28”. Il film riporta sullo schermo un Regno Unito ancora segnato dalla devastazione causata dal, esplorando le vite di un padre e un figlio che, cresciuti in una piccola comunità isolata, si avventurano nel mondo esterno per scoprire che gli incubi non sono finiti. La nuovapartirà da qui, e il cast scelto – Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes e Jack O'Connell – promette intensità e profondità.28è Una nuovatra orrore e sopravvivenzaA distanza di vent'dal primo film eaver lasciato le redini del secondo capitolo,ha deciso dire al franchise. In una recente intervista rilasciata a The Playlist, loha spiegato le ragioni dietro questa scelta.