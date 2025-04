Classifica Mondiale Moto3 2025 Piqueras va al comando Rueda a 1

Classifica Moto3 20251. Angel Piqueras (KTM) 672. José Antonio Rueda (KTM) 663. Joel Kelso (KTM) 414. Adrian Fernandez (Honda) 405. Matteo Bertelle (KTM) 406. Taiyo Furusato (Honda) 387. Alvaro Carpe (KTM) 358. Stefano Nepa (Honda) 279. Luca Lunetta (Honda) 2410. Dennis Foggia (KTM) 2311. David Almansa (Honda) 2212. Ryusei Yamanaka (KTM) 2313. Riccardo Rossi (Honda) 1914. Joel Esteban (KTM) 1215. Adrian Cruces (KTM) 1216. Maximo Quiles (CFMoto) 1117. Guido Pini (Husqvarna) 1118. D. Muñoz 1019. Cormac Buchanan (KTM) 820. Nicola Carraro (Honda) 821. Ruche Moodley (KTM) 822. Scott Ogden (KTM) 723. Jacob Roulstone (KTM) 424. Marcos Uriarte (Honda) 325. V. Perrone 1 Oasport.it - Classifica Mondiale Moto3 2025: Piqueras va al comando, Rueda a -1 Leggi su Oasport.it 1. Angel(KTM) 672. José Antonio(KTM) 663. Joel Kelso (KTM) 414. Adrian Fernandez (Honda) 405. Matteo Bertelle (KTM) 406. Taiyo Furusato (Honda) 387. Alvaro Carpe (KTM) 358. Stefano Nepa (Honda) 279. Luca Lunetta (Honda) 2410. Dennis Foggia (KTM) 2311. David Almansa (Honda) 2212. Ryusei Yamanaka (KTM) 2313. Riccardo Rossi (Honda) 1914. Joel Esteban (KTM) 1215. Adrian Cruces (KTM) 1216. Maximo Quiles (CFMoto) 1117. Guido Pini (Husqvarna) 1118. D. Muñoz 1019. Cormac Buchanan (KTM) 820. Nicola Carraro (Honda) 821. Ruche Moodley (KTM) 822. Scott Ogden (KTM) 723. Jacob Roulstone (KTM) 424. Marcos Uriarte (Honda) 325. V. Perrone 1

Potrebbe interessarti anche:

Classifica Mondiale Moto3 2025 : Josè Antonio Rueda in testa - 4° Stefano Nepa. Cinque italiani in top-10

Classifica Mondiale Moto3 2025 : Rueda in testa - Bertelle migliore italiano

Classifica Mondiale Moto3 2025 : Rueda allunga al comando - Bertelle migliore italiano

Ne parlano su altre fonti Classifica Mondiale Piloti MotoGP 2025: Marc Marquez di nuovo leader. MotoGP 2025: la classifica piloti, costruttori e team. MotoGP Lusail 2025: gli orari TV su Sky e TV8. Moto3 Qatar 2025: Ryusei Yamanaka conquista la prima pole a Lusail, Rueda chiude la prima fila. MotoGP GP Qatar 2025: orari tv del weekend e live streaming. Classifica MotoGP 2025: piloti, costruttori e team aggiornata.

Si apprende da oasport.it: Classifica Mondiale Moto3 2025: Piqueras va al comando, Rueda a -1 - CLASSIFICA MOTO3 2025 1. Angel Piqueras (KTM) 67 2. José Antonio Rueda (KTM) 66 3. Joel Kelso (KTM) 41 4. Adrian Fernandez (Honda) 40 5. Matteo Bertelle ...

oasport.it riferisce: Moto3, Piqueras vince in volata il GP del Qatar e va in testa al Mondiale. 5° Rossi, out Rueda - Tappa e maglia nella domenica di Lusail per Angel Piqueras, che si aggiudica il secondo successo dell'anno diventando il nuovo leader del Mondiale Moto3.

sport.sky.it riferisce: Moto3, GP Qatar: Rueda il più veloce nelle pre-qualifiche, 4° Foggia, caduta per Nepa - Rueda, leader del Mondiale, è stato il migliore nelle prove libere di Lusail. Quarto Foggia, 5° Rossi, anche Carraro e Lunetta direttamente al Q2, bene anche Pini (12°). Brutta caduta per Nepa, che ha ...