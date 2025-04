Musetti Vorrei giocare questo torneo per sempre peccato per come ho perso La delusione dopo la sconfitta a Montecarlo

Vorrei davvero poterlo continuare a giocare per sempre. Grazie anche a Carlos Alcaraz con cui ho condiviso il campo, è sempre una lezione”. Queste sono state le prime parole pronunciate da Lorenzo Musetti durante la cerimonia di premiazione dell’Atp di Montecarlo in cui lo spagnolo ha avuto la meglio nella finalissima battendo l’azzurro in tre set, l’ultimo dei quali è stato fortemente condizionato da un problema fisico che il tennista italiano ha accusato al quadricipite destro.“Sono ovviamente deluso di non aver potuto chiudere il match nel miglior modo possibile per il pubblico che mi ha sempre sostenuto, ma lo hai meritato e io cercherò di riprovarci per avere la mia rivincita – ha detto il toscano rivolgendosi agli spettatori e ad Alcaraz – Grazie a tutti per essere venuti, non è facile parlare dopo una finale così e che speravo di poter giocare fino alla fine, ma non voglio togliere nulla a Carlos che ha meritato la vittoria”. Ilfattoquotidiano.it - Musetti: “Vorrei giocare questo torneo per sempre, peccato per come ho perso”. La delusione dopo la sconfitta a Montecarlo Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Per me, è stato uno dei tornei più belli mai disputati. Sono felice edavvero poterlo continuare aper. Grazie anche a Carlos Alcaraz con cui ho condiviso il campo, èuna lezione”. Queste sono state le prime parole pronunciate da Lorenzodurante la cerimonia di premiazione dell’Atp diin cui lo spagnolo ha avuto la meglio nella finalissima battendo l’azzurro in tre set, l’ultimo dei quali è stato fortemente condizionato da un problema fisico che il tennista italiano ha accusato al quadricipite destro.“Sono ovviamente deluso di non aver potuto chiudere il match nel miglior modo possibile per il pubblico che mi hasostenuto, ma lo hai meritato e io cercherò di riprovarci per avere la mia rivincita – ha detto il toscano rivolgendosi agli spettatori e ad Alcaraz – Grazie a tutti per essere venuti, non è facile parlareuna finale così e che speravo di poterfino alla fine, ma non voglio togliere nulla a Carlos che ha meritato la vittoria”.

