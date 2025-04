Calcio Serie A Fiorentina Parma 0 0

Fiorentina e Parma non vanno oltre lo 0-0 nel match valido per la 32esima giornata di Serie A. Gli uomini di Chivu imbrigliano i viola che dunque rallentano nella corsa per un posto nelle prossime coppe europee. Al 74? l’episodio che avrebbe potuto decidere la partita in favore della Fiorentina. Richardson segna ma l’arbitro annulla e chiede l’intervento del Var che – dopo due minuti – conferma la decisione del direttore di gara. Con il pari di oggi la Fiorentina sale a 53 punti e aggancia provvisoriamente la Roma, impegnata stasera nel derby con la Lazio. Il Parma (ora a 28 punti) allontana di una lunghezza il Lecce, sconfitto ieri sera dalla Juventus. Lapresse.it - Calcio: Serie A, Fiorentina-Parma 0-0 Leggi su Lapresse.it Roma, 13 apr. (LaPresse) – Al Franchinon vanno oltre lo 0-0 nel match valido per la 32esima giornata diA. Gli uomini di Chivu imbrigliano i viola che dunque rallentano nella corsa per un posto nelle prossime coppe europee. Al 74? l’episodio che avrebbe potuto decidere la partita in favore della. Richardson segna ma l’arbitro annulla e chiede l’intervento del Var che – dopo due minuti – conferma la decisione del direttore di gara. Con il pari di oggi lasale a 53 punti e aggancia provvisoriamente la Roma, impegnata stasera nel derby con la Lazio. Il(ora a 28 punti) allontana di una lunghezza il Lecce, sconfitto ieri sera dalla Juventus.

Potrebbe interessarti anche:

Calcio serie C - il Perugia guarda al futuro : Giunti rinnova fino al 2028

Calcio serie C - il Perugia perde Angella e Mezzoni per un periodo lungo

Calcio sotto shock - arrestato per droga un campione che giocava in serie A

Ne parlano su altre fonti Fiorentina-Parma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE. DIRETTA / Fiorentina-Parma 0-0, i crociati sfiorano subito il gol. Fiorentina - Parma (0-0) Serie A 2024. LIVE! Fiorentina-Parma: segui il match valido per la 32esima giornata di Serie A. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale. Fiorentina - Parma: diretta live Serie A Calcio 13/04/2025. Serie A: Fiorentina-Parma termina 0-0 CRONACA e FOTO.

Lo riporta corrieredellosport.it: Fiorentina, solo un punto contro il Parma: fallito il sorpasso su Lazio e Roma - La squadra di Palladino non riesce a segnare in casa contro quella di Chivu e spreca un'occasione per quanto riguarda la corsa verso l'Europa ...

Riporta ansa.it: Serie A: Fiorentina-Parma 0-0 - Niente reti nelle due partite delle 15 di domenica per la 32/a giornata di serie A. La Fiorentina è stata bloccata sullo 0-0 in casa dal Parma mentre Verona e Genoa si sono divisi la posta al Bentegod ...

Scrive corriere.it: Fiorentina-Parma 0-0, i viola fermati sul pari. Brutto stop per l'Europa - Annullato per fuorigioco il gol di Richardson, Moise Kean questa volta spreca. La squadra di Palladino non riesce a centrare la quarta vittoria di fila ...