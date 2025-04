Serieanews.com - Oaktree, servono oltre 100 milioni subito: situazione critica

Leggi su Serieanews.com

Inter, il fondosi trova a gestire una vera e propria patata bollente:100per evitare il peggioLa dirigenza dell’Inter con(X @inter – SerieANews)E’ passato quasi un anno dal passaggio dell’Inter da Steven Zhang al fondo americano, avvenuto un mese dopo la conquista della Seconda Stella a causa del mancato pagamento del debito da parte del proprietario cinese, che in garanzia aveva dato proprio le azioni della sua Inter.L’inizio dell’erain nerazzurro è stata nel segno della continuità: conferma dell’intera dirigenza con conseguente promozione a Presidente dell’allora DS Beppe Marotta,ai rinnovi dei big Lautaro, Barella, Dimarco e Bastoni. Ad aprile, il bilancio della prima stagione da proprietari del fondo americano è promossa a pieni voti: primi in Serie A, semifinalisti di Coppa Italia e presenti ancora in Champions League, in attesa del ritorno a Milano contro il Bayern dopo il trionfo di Monaco per 1-2 degli uomini di Inzaghi.