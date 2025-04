Juve Stabia vicina al impresa Adorante illude la Cremonese reagisce e strappa il pari

Juve Stabia sfiora soltanto il colpaccio in trasferta, la Cremonese risponde allo svantaggio e pareggia: un punto a testa allo Stadio Giovanni Zini. Alla squadra di Guido Pagliuca non basta il gol del solito Adorante, Bonazzoli replica e firma l'1-1. Per i gialloblù è il quinto risultato utile.

