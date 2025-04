Agi.it - Calcio e scommesse, due 'talpe' svelavano i segreti delle inchieste

AGI - Ci sarebbero state due '', una in Questura a Torino e l'altra a Roma, che potrebbero avere fatto trapelare informazioni riservate a indagini in corso sul giro diillegali nel quale sono coinvolti diversi calciatori. Di quella 'romana' ne discute in chat il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli con Tommaso De Giacomo, uno degli indagati per i quali sono stati chiesti i domiciliari. Il 29 aprile 2023 Fagioli afferma che A.D., una persona che ha incontrato, "avrebbe un amico che lavora alla Questura di Roma che gli ha riferito di Elysium, Fagioli e Marinoni e di informazioni legate al mondoe della vendita di orologi". Fagioli aggiunge di non avere ulteriori informazioni e i due si interrogano su possibili scenari dell'inchiesta. "In tal senso, gli interlocutori lasciano emerge alcuni dettagli che consentono di apprendere le preoccupazioni di De Giacomo in merito ai 'ragazzi' di Elisyium - annotano i finanzieri - che 'se viene fuori bordello questi sanno tutti i cazzi tuoi e miei Se hanno problemi loro.