Il Parma di Chivu sta diventando l’anti big ferma anche la Fiorentina 0 0 dopo il 2 2 contro l’Inter

Parma sta diventando la squadra anti-big. E’ riuscito a fermare 0-0 la Fiorentina fuori casa, dopo il pareggio 2-2 contro l’Inter la scorsa giornata di campionato.Il Parma di Chivu ferma anche la FiorentinaLa squadra di Chivu è partita meglio, andando vicino al gol sia con Bernabé, che con Keita. Nel primo tempo i viola non sono mai riusciti a calciare in porta.Poi, la squadra di Palladino si è ripresa nel secondo tempo, annullato anche un gol a Richardson per fuorigioco.Nonostante ciò, il Parma è riuscito a resistere guadagnando un altro punto prezioso in classifica. Gli emiliani si portano a +4 dalla zona retrocessione, con l’Empoli terzultimo che però ha una partita in meno.La Fiorentina, invece, eguaglia la Roma a 53 punti, che questa sera affronterà il derby contro la Lazio.Pellegrino è il nuovo Retegui? Ecco il nuovo bomber degli emilianiParma-Torino 2-2 dice che Elmas avrebbe fatto comodo al Napoli. Ilnapolista.it - Il Parma di Chivu sta diventando l’anti-big: ferma anche la Fiorentina 0-0 dopo il 2-2 contro l’Inter Leggi su Ilnapolista.it Ilstala squadra anti-big. E’ riuscito are 0-0 lafuori casa,il pareggio 2-2la scorsa giornata di campionato.IldilaLa squadra diè partita meglio, andando vicino al gol sia con Bernabé, che con Keita. Nel primo tempo i viola non sono mai riusciti a calciare in porta.Poi, la squadra di Palladino si è ripresa nel secondo tempo, annullatoun gol a Richardson per fuorigioco.Nonostante ciò, ilè riuscito a resistere guadagnando un altro punto prezioso in classifica. Gli emiliani si portano a +4 dalla zona retrocessione, con l’Empoli terzultimo che però ha una partita in meno.La, invece, eguaglia la Roma a 53 punti, che questa sera affronterà il derbyla Lazio.Pellegrino è il nuovo Retegui? Ecco il nuovo bomber degli emiliani-Torino 2-2 dice che Elmas avrebbe fatto comodo al Napoli.

