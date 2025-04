Amare l8217arte con Vittorio Sgarbi Crevalcore il primo dei moderni

Iodonna.it - Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. Crevalcore, il primo dei moderni

Non si dica mai che Antonio da Leonelli da, intorno al 1438-1441 – Bologna, tra il 1515 e il 1525) è un minore, o che attenga a una dimensione locale o regionale, perché egli, in verità, è uno straordinario artista e mirabolante inventore, e non teme confronti. Alla Fondazione Beyeler di Basilea, in mostra i sogni surrealisti X Leggi anche ›l’arte con