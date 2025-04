Magnanelli dopo Cagliari Juve Primavera A questo livello gli errori li paghi cari C’è tanto da lavorare per i playoff ma questa sconfitta può farci bene

Ai canali ufficiali bianconeri, Francesco Magnanelli ha parlato dopo la sconfitta della Juve Primavera contro il Cagliari. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Secondo me i miei giocatori hanno disputato un'ottima partita contro un avversario che gioca un determinato tipo di calcio. Il Cagliari è una squadra difficile da affrontare e non è un caso che vanti la migliore difesa del campionato. Siamo dispiaciuti perchè non avevamo rischiato praticamente nulla nel corso della gara, eccezione fatta per le quattro occasioni concesse su nostri errori e a questo livello non possiamo permetterceli perchè li paghi cari e oggi è andata proprio così perchè i nostri avversari sono riusciti a trovare due reti in questo modo.

